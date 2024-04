Un dimanche à la campagne « Association de la Ferme et du Moulin Sainte Marie » Auxon, dimanche 21 avril 2024.

Un dimanche à la campagne « Association de la Ferme et du Moulin Sainte Marie » Auxon Aube

Dimanche 21 avril AUXON Un dimanche à la campagne, de 10h à 19h. Association de la Ferme et du Moulin Sainte Marie. Charles Meunier, Hameau du Moulin du Bois, 770 rue de la Collinette. Ancienne ferme moulin bordé par un cour d’eau. Musée vivant du cheval de trait, animaux de la ferme. Ambiance guinguette avec Gérard & Cindy PICCIOLI, stands et exposants / artisans / jeux pour enfants et baptême équestre. Et des vieux outils seront présents, dont un four à pain au feu de bois en fonction. Menu à 7 € frites garnies avec saucisse, merguez ou kebab. Crêpes, boissons. Contact 06 83 62 87 00 charles.meunier9@orange.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Hameau du Moulin du Bois

Auxon 10130 Aube Grand Est charles.meunier9@orange.fr

