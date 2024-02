UN COLOMBIER REMARQUABLE DANS UN CADRE NATUREL PROTÉGÉ Arelaune-en-Seine, dimanche 26 mai 2024.

Le saviez-vous ? Dans un cadre enchanteur, un colombier riche en histoire se cache à la Mailleraye-surSeine ! Ses propriétaires, Maryline Orange et Claude Cardon, n’attendent que vous pour vous faire connaître son histoire passionnante. Il a été transféré au milieu du XIXe siècle sur une petite île aménagée à cet effet, en plein marais. De forme octogonale, il est bâti en brique de Saint-Jean et chaînages harpés en pierre de taille calcaire. Son décor, d’inspiration néogothique, a probablement été ajouté au moment de son remontage. Ce Rendez-vous du Parc est donc l’occasion de découvrir ou d’en apprendre plus sur cet élément du patrimoine local et de profiter du cadre naturel remarquable dans lequel le colombier se niche.

Oiseaux d’eau et amphibiens profiteront très certainement de la visite à vos côtés. Allan Vézier, chargé de mission foncier et aménagement au Parc, vous expliquera également le dispositif d’obligation réelle environnementale (ORE), qui permet de protéger durablement le patrimoine naturel. Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes intéressées par la préservation de l’environnement

et du patrimoine bâti.

Organisateur Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateurs Allan Vezier, chargé de mission foncier et aménagement au Parc, Maryline

Orange et Claude Cardon, propriétaires.

Modalités inscription obligatoire sur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:30:00

fin : 2024-05-26 16:30:00

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie

