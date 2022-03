“Un beau matin” – Conte musical de la Cie Du Bazar au Terminus La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette EUR 0 0 Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, Brionnais Sud Bourgogne co-organise avec le département de Saône-et-Loire et les Bibliothèques de Saône-et-Loire le conte musical “Un Beau matin” de et par Florian Genilleau. Métaphore sur l’importance de l’art dans nos sociétés, le spectacle « Un beau matin » invite les tout-petits à s’émerveiller, à partir à la rencontre de l’imaginaire. Le spectacle aura lieu le mercredi 23 mars à 10h30 à la bibliothèque Quartier Livres de La Clayette.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, Brionnais Sud Bourgogne co-organise avec le département de Saône-et-Loire et les Bibliothèques de Saône-et-Loire le conte musical "Un Beau matin" de et par Florian Genilleau. Métaphore sur l'importance de l'art dans nos sociétés, le spectacle « Un beau matin » invite les tout-petits à s'émerveiller, à partir à la rencontre de l'imaginaire. Le spectacle aura lieu le mercredi 23 mars à 10h30 à la bibliothèque Quartier Livres de La Clayette.

Il est gratuit, sur inscription et tout public dès 6 mois. Réservations au 03 85 26 52 20 ou cc@brionnaissudbourgogne.fr

Il est gratuit, sur inscription et tout public dès 6 mois. Réservations au 03 85 26 52 20 ou cc@brionnaissudbourgogne.fr La Clayette

