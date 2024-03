Ultra-Trails des Chevaliers Orschwiller, vendredi 17 mai 2024.

Ultra-Trails des Chevaliers Orschwiller Bas-Rhin

Ultra-Trail au départ de Colmar avec un passage au château du Haut-Koenigsbourg, au château de Kintzheim et à Châtenois

Le tracé de ce parcours qui relie les 2 départements alsaciens est à la hauteur de la mythique distance des 100 miles. Le départ sera donné à Colmar, préfecture du Haut-Rhin, où vous pourrez admirer le quartier de la Petite Venise avant de partir en direction du massif vosgien et de ses châteaux dont le premier que vous visiterez sera celui du Hohlandsbourg. Sur la première partie du parcours, vous traverserez les villes touristiques de Turckheim et Kaysersberg avant de reprendre la visite des châteaux en passant par la Finkenhoehe, point culminant du parcours. Vous rejoindrez ensuite le tracé du 100K et basculerez dans le département du Bas-Rhin juste avant de pénétrer dans l’enceinte du château du Haut-Koenigsbourg. A mi-course, le paysage laissera plus de place aux vignobles et aux villages alsaciens à partir de Châtenois et jusqu’à Barr où vous emprunterez alors le parcours du 50K avant l’ascension vers le Mont Sainte-Odile. Une dernière difficulté vous attendra au sommet de l’Heidenkopf avant de plonger vers Obernai, faisant de vous des chevaliers en franchissant la ligne d’arrivée sur les remparts. Passages prévus au Haut-Koenigsbourg et Châtenois samedi entre 09h50 et 11h15. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est alsacegrandest@services.utmb.world

L’événement Ultra-Trails des Chevaliers Orschwiller a été mis à jour le 2024-03-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme