Ultra Razzia + Lispency Le Molotov Marseille, mardi 23 avril 2024.

Ultra Razzia + Lispency ♫PUNK♫ Mardi 23 avril, 19h30 Le Molotov 11,22 € en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T23:30:00+02:00

ULTRA RAZZIA [Oi! – Montréal, CA]

« Dans le port cette nuit-là, quai des brumes et série noire… » voilà 7 ans, deux albums, quelques splits et EPs que les Montréalais tracent leur sillon noir de crasse. Qui a dit que la Oi! était une musique festive ? Après une première tournée européenne remarquée en 2018, ils reviennent y déverser leur musique viciée, toujours en français et un rictus carnassier flanqué au visage. Avec des membres des PROWLERS et de UZU.

LISPENCY [Punk – Marseille]

Composé d’anciens membres de Slow Down Jordan, Nun’s Violent Dance, Rats Don’t Sink, Lazy Bastards ou d’actuels d’Odd Beast (vous les reconnaîtrez aisément si vous êtes un habitué de la scène locale), ce trio polyvalent alterne les styles et les chants avec ses 3 membres dont le charisme n’a d’égal que le talent. Une bonne raison de venir tôt pour ne pas risquer de les rater!

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/facebook/event/lmpww-ultra-razzia-lispency-23rd-apr-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]