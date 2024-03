Ultra Light Blazers – Festival Jazzellerault Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, jeudi 13 juin 2024.

Ultra Light Blazers – Festival Jazzellerault Scène découverte et Club Jeudi 13 juin, 19h30, 23h30 Complexe Culturel de l’Angelarde gratuit dans le limites des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T19:30:00+02:00 – 2024-06-13T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-13T23:30:00+02:00 – 2024-06-13T23:59:00+02:00

Avec pour modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le rap à leur musique, Ultra Light Blazer cherche par le dialogue soliste/MC à tendre vers un son unique. Ils soufflent sur les mêmes braises, celles d’un groove laissé loin des machines, confié aux instruments live. Plus souple, plus vivant. Plus intime…

Jonas Muel / Saxophone – Mgomezulu Daniso / Rap – Guillaume Marin / Basse – Mathieu Desbordes / Clavier – Julien Sérié / Batterie

19h30 Scène découverte

23h00 Club

Programmation Jazzellerault

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billet.jazzellerault@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 95 13 »}] [{« link »: « https://festival-jazzellerault.fr/ »}]

jazzellerault 2024 jazz