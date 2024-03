Ukraine : un dessein européen Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Limoges, mardi 16 avril 2024.

Ukraine : un dessein européen Une exposition pédagogique, interactive et éclairante sur l’Ukraine. 16 avril – 11 mai Bfm centre-ville – Jardin d’hiver Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T10:00:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Une exposition pédagogique, interactive et éclairante sur l’Ukraine, en proie à la guerre et cible de tant d’enjeux planétaires. Panorama historique, cartographie, origines et impacts du conflit, solidarité internationale, aspects culturels… Un support accessible et complet pour mieux comprendre les événements mais aussi, questionner les perspectives de ce grand pays, le deuxième du continent européen par la superficie.

Bfm centre-ville – Jardin d’hiver 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine