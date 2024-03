Tuyaux et becs Eglise Saint-Eustache Viroflay, jeudi 20 juin 2024.

Tuyaux et becs Les classes d’orgue, de flûte à bec & l’association « Œuvre de Saint Eustache » à Viroflay, proposent un programme d’œuvres du XVIe siècle à nos jours avec le récit de l’histoire du lieu en filigrane. Jeudi 20 juin, 20h00 Eglise Saint-Eustache Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:00:00+02:00

Les classes d’orgue et de flûte à bec du Conservatoire, en collaboration avec l’association « Œuvre de Saint-Eustache » de Viroflay, proposent un programme d’œuvres du XVIe siècle à nos jours avec le récit de l’histoire du lieu en filigrane.

Construite au XVIe siècle sur l’ancienne chapelle dédiée à Saint-Denis (1343), l’église Saint-Eustache de Viroflay est le plus ancien patrimoine de la commune. Elle tient son nom du vicaire général du diocèse de Paris, Eustache du Bellay (parent du poète). La création de la paroisse en 1546 marque le début de l’existence autonome de Viroflay (jusqu’alors rattaché au quartier de Montreuil de Versailles). Chapelle royale sous Louis XIV, elle est transformée en « Temple de la Raison » sous la Révolution. En novembre 1793, elle est saccagée, ses biens vendus aux enchères, y compris le linge et les boiseries offertes par Louis XIV. Restaurée en 2020, elle est notamment remarquable pour son autel de la Vierge néogothique (seconde moitié du XIXe siècle) et ses vitraux lumineux conçus par l’artiste viroflaysienne Danièle Fuchs (1980).

L’orgue de tribune, également instrument de cours pour les élèves du Conservatoire, est un Cavaillé-Coll (daté de 1900, dernière restauration en 2013).

L’association « OEuvre Saint-Eustache » poursuit l’étude historique de l’édifice et contribue à son rayonnement.

Eglise Saint-Eustache 7 Rue Jean Rey, 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/tuyaux-et-becs »}]

concert musique