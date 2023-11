LES ARTS DU FEU Turquant, 7 septembre 2024, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

Art vivant et créations enflammées sont à l’honneur les samedi 7 et dimanche 8 septembre dans le village des métiers d’Art de Turquant !.

2024-09-07 fin : 2024-09-07 17:00:00. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Live art and fiery creations are the order of the day on Saturday 7th and Sunday 8th September in Turquant’s arts and crafts village!

El sábado 7 y el domingo 8 de septiembre, el pueblo artesanal de Turquant se viste de gala con arte en vivo y creaciones de fuego

Lebendige Kunst und feurige Kreationen sind am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. September im Dorf der Kunsthandwerke in Turquant zu bewundern!

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire