UNE HISTOIRE SENS DESSUS DESSOUS VISITE LUDIQUE ET SENSORIELLE DE LA GRANDE VIGNOLLE Turquant, samedi 18 mai 2024.

UNE HISTOIRE SENS DESSUS DESSOUS VISITE LUDIQUE ET SENSORIELLE DE LA GRANDE VIGNOLLE Turquant Maine-et-Loire

La Grande Vignolle vous propose de vivre une visite sensorielle ! Laissez-vous surprendre par une scénographie innovante pour y découvrir l’histoire des caves creusées au XIIème siècle, jusqu’à la mise en valeur du site par une famille de vignerons.

La Grande Vignolle est un lieu unique et authentique, à Turquant, près de Saumur, qui allie caves et logis seigneurial creusés dans le tuffeau.

Deux personnages hauts en couleur vous en conteront l’histoire, en s’arrangeant un peu, il faut l’avouer, avec la réalité … ! Laissez-vous porter par cette histoire « sens Dessus-Dessous » Surprise et sourire garantis !

Vous serez guidés par les sons et les effets sensoriels pour vivre un moment étonnant entre ces deux mondes. C’est au cœur de la roche que la grande et la petite histoire de la Grande Vignolle vous seront contées avec humour :

– Depuis ses premières traces, au XIIème siècle, où grottes et galeries servaient de refuge, période où l’impressionnante falaise qui surplombe la Grande Vignolle était utilisée comme précipice dans la chasse aux loups ;

– Puis quand les hommes commencèrent à exploiter la pierre de tuffeau, pour construire les châteaux et belles demeures de la Vallée de la Loire, creusant des galeries qui devinrent des habitations troglodytiques ;

– Quand enfin, ces lieux devinrent un logis seigneurial, à la fin du XVème siècle, quand le seigneur de la Vignolle les offrit en dote à sa fille. Les caves furent alors travaillées et sculptées pour en faire un logis digne d’un château. L’ensemble offre une façade magnifique qui se déploie sur 150 m de long, à flanc de coteau ;

– Jusqu’à nos jours où la famille Filliatreau lui a redonné vie, après avoir découvert ce trésor d’architecture sous les ronces et les racines des vignes qu’elle venait d’acquérir.

Route de Montsoreau

