L’agglomérée Tulle, samedi 6 avril 2024.

L’agglomérée Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

L’Agglomérée, c’est LE rendez-vous corrézien des sports nature trail, VTT, cyclo, rando… Quelque soit votre pratique, notre programmation aura de quoi satisfaire vos envies d’évasion et de grand air. Un état d’esprit, une envie de partage, un savoureux mélange de sport, de festivités, de rencontres, de rires et de moments forts…Prêt à relever les défis sportifs ? Trails, rando, VTT, cyclos… Sur quelles épreuves allez-vous venir défier les routes et chemins corréziens ? Pour l’édition 2024, les coureurs cyclistes se mesureront au mythique Col des Géants fréquenté du temps du Bol d’Or des Monédières, les traileurs s’affronteront aux cascades de Gimel, vététistes et randonneurs sillonneront les chemins boisés du territoire…

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



L’événement L’agglomérée Tulle a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze