Happy Hype – Collectif Ouinch Ouinch – Saison T.U. TU-Nantes Nantes, 18 avril 2024, Nantes.

2024-04-18

Horaire : 20:00

Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Au rythme effréné de musiques issues des cultures afro et hip-hop mixées en live par Maud Hala Chami aka Mulah‚ les cinq performeurs et performeuses du collectif suisse Ouinch Ouinch X Mulah encouragent les spectateurs et spectatrices à entrer avec eux dans une danse traditionnelle universelle et utopique‚ l’espace de la représentation devenant lieu du rituel festif, contemporain et inclusif. Cette pièce est une épopée carnavalesque, une fête jubilatoire. La danse y est puissante et ultra expressive, électrisante et habitée, baignée des cultures afro, clubbing et hip hop. Venez plonger avec nous dans cette transe collective ! Avec Marius Barthaux, Karine Dahouindji, Maud Hala Chami, Elie Autin, Adél Juhasz, Simon Peretti Durée : 50 min. Spectacle jeudi 18 avril 2024 à 20h, suivi d’un Dj set.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr/agenda/