Gratuit : non 6 € à 16 €Gratuit pour les étudiants et étudiantes de Nantes Université Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 « Kit de survie en territoire masculiniste » est une performance sous la forme d’une balade sonore dans l’espace urbain.Le public suit une femme dans la rue, tout en écoutant le récit d’un « incel », un membre de cette communauté des « célibataires involontaires » qui se retrouvent sur internet autour de leur haine commune des femmes. L’histoire de cet « incel » croise le récit d’une jeune femme fascinée par ce mouvement d’une violence extrême. Conception, écriture et voix : Marion ThomasInterprétation : Audrey Bersier, Maxine Reys, Marion Thomas en alternance avec Naima Arlaud Tout public à partir de 16 ans Durée : 1h Séances : du mardi 16 au jeudi 18 avril 2024 à 18h et à 20h TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

