« Marché de Noël » Truyes, dimanche 15 décembre 2024.

« Marché de Noël » Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-12-15 10:00:00

fin : 2024-12-15 18:00:00

« Marché de Noël très festif avec d’agréables surprises pour les enfants ! Les exposants, artistes, artisans et commerçants, vous proposent leurs produits de bouche, d’artisanat d’Art, d’Art, etc… Le marché est animé par le Père Noël accompagné de ses joyeux lurons et des Surprises !!!……

« Marché de Noël très festif avec d’agréables surprises pour les enfants ! Les exposants, artistes, artisans et commerçants, vous proposent leurs produits de bouche, d’artisanat d’Art, d’Art, etc… Le marché est animé par le Père Noël accompagné de ses joyeux lurons et des Surprises !!!…… Distribution de bonbons, pêche à la ligne, animation joyeuse et décontractée dans la plus grande simplicité et convivialité. Le petit train de notre association 3P2A transportera enfants et adultes avec de temps en temps la présence du Père Noël à leur côté. » Le dimanche midi, un repas chaud “Spécialité du moment“ (entrée-plat-fromage-dessert) est servi pour 14 € sur réservation (boissons en supplément) sous le barnum avec chauffage ! “ Un Marché de Noël…… très convivial !!! “

EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



L’événement « Marché de Noël » Truyes a été mis à jour le 2024-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme