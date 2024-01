« Salon du Petit Format » Truyes, samedi 16 novembre 2024.

Ce 26ème salon du petit format présentera comme chaque année des œuvres de plusieurs artistes de notre région, hors région, de notre territoire national et hors de nos frontières. Salon très riche en qualité. Des artistes très créatifs proposant des œuvres uniques, ce qui fait l’originalité et la réputation de notre salon. 50 artistes y seront présents, une douzaine dans l’espace et le complément dans le plan. Une librairie sera également à la disposition des visiteurs(ses) dans laquelle des cartes postales, reprographies, livres, petits objets, etc, réalisés par les artistes seront mis en vente… Tous les weekends, un salon de thé est ouvert aux artistes et au public.

Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



