« Festival de théâtre 3P2A » Truyes, samedi 5 octobre 2024.

« Festival de théâtre 3P2A » Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-10-05 21:20:00

fin : 2024-10-05

Trois pièces “L’héritage presque parfait“, “Mère et Maire, ça va de pair“ et une autre comédie sont mises en scène par Romain Favier et Julien Bazin, qui sont également les intervenants des cours de théâtre de chacune des troupes. Des bons moments de détente durant ce festival !

“La Troupe de Manthelan“ (1) avec sa pièce “L’héritage presque parfait“ (jeu de scène dans une ambiance familiale explosive !) de Angélique Sutty et “La Troupe de Reignac“ (2) avec sa pièce “Mère et Maire, ça va de pair“ (une comédie pétillante et dynamique !) de Angélique Sutty se produiront le samedi à 17h (1) et 20h30 (2). S’ensuivra “La Troupe de 3P2A“ le dimanche après-midi dont la pièce reste une surprise avec une comédie à découvrir qui sera sûrement pleine de rebondissements.

8 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



