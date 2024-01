« Rencontres artistiques sur scène et en exposition » Truyes, samedi 28 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-28 20:30:00

fin : 2024-09-28

“Vincent Dubois’’, “Didier Buisson’’, “Kiona“ , “Pierre Jacquet“, “Elian Rabine“, “La Troupe Lueur de scène“ et d’autres artistes connus et moins connus viennent nous interpréter un répertoire de chansons, un one-man-show comique, de la danse classique artistique, une pièce de théâtre “Le Prénom“, etc… sans oublier une exposition d’œuvres petits et grands formats d’artistes. Ces spectacles et cette exposition auront pour but d’apporter notre soutien à l’Association ADEL (Aide aux enfants atteints de leucémies ou de cancer) présidée par Cédric Moreau. 2 belles journées à partager avec un plaisir certain pour une bonne cause ! Les œuvres de l’exposition seront ouvertes à la vente. Une restauration aura lieu le samedi en soirée.

8 EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



