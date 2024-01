Forum des associations Truyes, vendredi 30 août 2024.

Forum des associations Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-30 09:00:00

fin : 2024-08-30

« Lieu dans lequel nous présentons, de 9h00 à 17h00, notre association et nous renseignons le public sur toutes nos activités, manifestations culturelles (spectacles, créations, expositions, festivals, etc.) et ateliers (inscription possible au forum) dont La Musique / Le Théâtre / La Danse artistique classique……

Tous les intervenants sont des professionnels, certains d’entre eux feront un passage au forum. Toutes les modalités d’inscription (dates, horaires et durée des cours, conditions, etc.) sont détaillées et expliquées »

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



L’événement Forum des associations Truyes a été mis à jour le 2024-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme