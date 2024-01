Journée ateliers 3P2A avec spectacles de Théâtre Truyes, samedi 15 juin 2024.

Journée ateliers 3P2A avec spectacles de Théâtre Truyes Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-06-15 20:30:00

fin : 2024-06-15

Chaque atelier organisera un spectacle pour la clôture de la saison culturelle de notre association 3P2A. Enfants, préados et ados le présenteront sur scène sous la direction de Romain.

Chaque atelier cité ci-dessus organisera un spectacle pour la clôture de la saison culturelle de notre association 3P2A. Enfants, préados et ados le présenteront sur scène sous la direction de Romain. Pour ce qui est de la danse, Tetyana a désiré prendre une année sabbatique, ce qui explique l’absence de son spectacle. Cependant, en ce qui concerne le théâtre, les 2 spectacles, encore non dévoilés, resteront une surprise à découvrir afin de passer un bon moment. Cette journée offre la possibilité de découvrir nos ateliers ouverts à tous.

EUR.

2 Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



L’événement Journée ateliers 3P2A avec spectacles de Théâtre Truyes a été mis à jour le 2024-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme