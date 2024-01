« Exposition de photographies » Truyes, vendredi 12 avril 2024.

« Exposition de photographies » Truyes Indre-et-Loire

Début : Samedi 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-14 20:00:00

« Cinq Artistes passionnés (dont éventuellement un club) exposeront leurs œuvres photographiques en accrochage et sur chevalets dans les salons chaleureux du château. Ils les présenteront en format libre, sauf dans une des pièces commune à l’ensemble des photographes où ils y accrocheront seulement des petits formats, ce qui fera toute l’originalité de cette exposition avec des artistes très créatifs et des œuvres de qualité. » Ce “Salon Expo de Photos“ a été une belle réussite pour sa première édition en 2023. Ce qui nous encourage à renouveler l’exposition avec de nouveaux artistes locaux et régionaux en cette année 2024. L’entrée du salon est libre et accessible à tout public.

Rue du Clocher

Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire danfavier@free.fr



L’événement « Exposition de photographies » Truyes a été mis à jour le 2024-01-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme