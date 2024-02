Truckstival Bletterans, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous à Bletterans pour le prochain Truckstival 2 jours hors du temps, de fête et d’animations pour tous !

L’ADN du Truckstival, ce sont les démonstrations afin de faire découvrir un large panel de professionnels.

Nous avons à cœur de mettre en avant des démonstrations des différents métiers du transport (bétaillère, grumier, fond mouvant alternatif, citerne etc.) et ce dans un but pédagogique. .

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté eventstruckspassion@gmail.com

