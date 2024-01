Truckshow à Laissac Laissac-Sévérac l’Église, vendredi 26 juillet 2024.

Truckshow à Laissac Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

3ème édition du Truck Show à Laissac ! Rassemblement et exposition de plus de 150 camions customisés, camions américains et véhicules de collections.

Programme en cours d’élaboration

Vendredi 26 :

– Soirée d’ouverture

Samedi 27 :

– 10h exposition ouverte à partir de 10h / Tarif 5 € / GRATUIT 12 ans

– 18h parade des camions dans le village,

– 21h Repas dansant au foirail ovins. Réservation sur place

Dimanche 28 :

– 10h exposition ouverte à partir de 10h / Tarif 5 € / GRATUIT 12 ans

– 16h remise des prix du concours5 EUR.

Esplanade du Foirail

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-28



L’événement Truckshow à Laissac Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac