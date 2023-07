Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 12 octobre 2024, Troussures. Retraite de couple 12 et 13 octobre 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du samedi 12 octobre (10h) au dimanche 13 octobre (17h), au centre spirituel de Troussures Le Christ est au cœur de la vie du couple mais comment entretenir jour après jour cette relation ? Comment le pardon, libérateur, peut-il désamorcer les conflits et permettre un nouvel élan dans l’amour ?

Au programme : temps d’enseignement, de partage en couple et de prière dans un climat de silence favorisant l’intériorisation. Intervenant : Frère François-Emmanuel Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-de-couples,priere-et-pardon-deux-piliers-pour-reussir-sa-vie-de-couple-a-epreuve-du-temps,3753,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-10-12T10:00:00+02:00 – 2024-10-12T23:59:00+02:00

mariage enfant

