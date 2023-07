Week-End charismatique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Week-End charismatique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 29 juin 2024, Troussures. Week-End charismatique 29 et 30 juin 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Les 29 et 30 juin 2024, du samedi 10h au dimanche 17h

Quelles connaissances de l’ennemi acquérir avant de pratiquer la prière de délivrance ? Comment discerner une origine spirituelle d’un mal-être ? Qu’enseigne l’Église sur la délivrance par les laïcs ? Louange, veillée, enseignements, ateliers pratiques.

Avec père Yann-Dominique et la fraternité de priants de Troussures. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

Détails Catégories d'Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures

