Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’Évènement: Oise

Troussures Retraite de couple Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 25 mai 2024, Troussures. Retraite de couple 25 et 26 mai 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du samedi 25 mai (10h) au dimanche 26 mai (17h), au centre spirituel de Troussures « Je donnerai du bonheur dans les familles » (Marie à l’ile Bouchard)

A partir de cette parole de la Vierge Marie, nous explorerons des pistes pour nourrir le bonheur de notre vie de couple et de notre vie de famille.

Au programme : temps d’enseignement, de partage en couple et de prière dans un climat de silence favorisant l’intériorisation. Intervenant : Frère Marie-Elie Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.stjean-troussures.fr/retraites-de-couples,je-donnerai-du-bonheur-dans-les-familles-marie-a-ile-bouchard-,3751,e.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:59:00+02:00

2024-05-26T00:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00 mariage enfant Détails Catégories d’Évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures Departement Oise Lieu Ville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/