Troubles bipolaires en 2024, état des lieux Le Dôme Talence, vendredi 12 avril 2024.

Troubles bipolaires en 2024, état des lieux exposition, conférence, débat Vendredi 12 avril, 18h30 Le Dôme Entrée libre

L a conférence, intitulée « Troubles bipolaires en 2024 – état des lieux », organisée par la mission handicap de la Ville et en lien avec l’association talençaise GEM Métamorphose, sera animée par le médecin psychiatre Sébastien Gard qui dirige le centre expert régional des troubles bipolaires de l’hôpital Charles Perrens, avec un suivi de 600 patients environ.

La bipolarité est une maladie pouvant avoir de lourdes répercussions pour les personnes qui en souffrent.

À Talence, le « Groupe d’Entraides Mutuelles » Métamorphose se consacre à l’accueil, au soutien et à l’accompagnement vers la réinsertion sociale voire professionnelle, d’un public fragilisé par des troubles psychiques (personnes souffrant de troubles bipolaires et autres…). L’association a collaboré au projet « Nous sommes » qui sera présenté lors de ce temps d’échanges par Jérôme Batteux, directeur artistique de la compagnie « Les Petites Secousses ». Les travaux artistiques du GEM Métamorphose seront exposés durant le temps de cette conférence.

Le Dôme 221 Av. de Thouars, 33400 Talence

