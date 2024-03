TROPICÁLIA CARNAVAL AVEC LE FANTASY ORCHESTRA La Marbrerie Montreuil, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant Early Bird (jusqu’au 1er mars) : 10 EUR

Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR

DJ AFTERPARTY (après 22h) : 5 EUR

CONCERT – ORCHESTRE PSYCH-ZOTICA

Le Fantasy Orchestra fait ses valises psychédéliques et se rend dans le Brésil des années 60s/70s pour savourer les rythmes sacrés de Tropicália !

Apparu à la fin des années 1960, le mouvement Tropicália (ou Tropicalismo) avait pour objectif de fusionner la musique et les rythmes traditionnels brésiliens avec le rock occidental, la pop et le psychédélisme. Il en est résulté un son inclusif et ouvert aux idées radicales, qui est toujours aussi frais et excitant aujourd’hui qu’il l’était il y a cinquante ans.

Les principaux protagonistes de ce mouvement étaient un groupe de musiciens de Bahia et de São Paulo, notamment Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes et le grand arrangeur Rogério Duprat, entre autres. Ils ont ensuite produit l’album Tropicália : ou Panis et Circencis en 1968, qui a servi de manifeste au mouvement.

Aujourd’hui, les 40+ musiciens et chanteurs du Fantasy Orchestra sont ravis de se joindre à ce manifeste pour promouvoir leur mission d’apporter la paix dans le monde, une note à la fois.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://fb.me/e/4f6Y8sHXR https://fb.me/e/4f6Y8sHXR https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/20-04-2024-19-00-tropic%C3%A1lia-carnaval-avec-le-fantasy-orchestra

