Trophée Coureurs d’écumes 2023 Soorts-Hossegor, dimanche 18 août 2024.

Trophée Coureurs d’écumes 2023 Soorts-Hossegor Landes

Traversée d’Hossegor à la nage

Le Trophée Coureurs d’écume revient à Hossegor !

Traversées d’Hossegor à la Nage 2024, organisé par ‘association Coureurs d’écume et le Lion Club Côte Sud.

Au programme de la traversée du canal d’Hossegor :

21 Juillet

• 16h 1000 m sans classement

Tarif 7€

18 Août

• 15h 1000 m sans classement

Tarif 7€

• 16h15 Trophée coureurs d’écume 2km pour les nageurs confirmés

Tarif 12€

Inscriptions sur Hello Asso ou le jour de la traversée à partir de 13h.

Ouvert à tous À partir de 7 ans Goûter et tombola à l’arrivée.

Renseignements et inscriptions www.coureurs-dcume.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 15:00:00

fin : 2024-08-18

Canal d’Hossegor

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine info@coureurs-dcume.com

L’événement Trophée Coureurs d’écumes 2023 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Hossegor