Trop près du mur Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, vendredi 3 mai 2024.

Trop près du mur Théâtre – Typhus Bronx – En partenariat avec le Théâtre du Grand Rond 3 et 4 mai Centre Culturel Théâtre des Mazades

Emmanuel Gil aborde ici son lien avec le clown qui l’habite. Qui contrôle qui ? Quelle part de folie peut-on laisser s’exprimer ? Toujours sur le fil du rasoir, on rit jaune et il(s) nous embarque dans un duel schizophrénique jouissif et cinglant. À l’origine, il y a Typhus et son désir d’enfant. Il demande à l’acteur de lui exaucer son souhait. Et le créateur s’exécute.

De & avec Emmanuel Gil / Création musicale Gina Vila Bruch et Agnes Tihov / Durée 1h20

Accessible dès 10 ans

En lien avec la lecture de Didier Legouic du 30 avril à 18h30.

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

© Fabien Debrandère