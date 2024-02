TROCS DE PLANTES ET DE GRAINES DRAIN Orée d’Anjou, dimanche 7 avril 2024.

TROCS DE PLANTES ET DE GRAINES DRAIN Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Le printemps est là ! Venez échanger vos plantes et graines pour égayer votre jardin !

Venez avec plantes d’intérieur et d’extérieur, vos graines et semis à échanger et troquer contre d’autres variétés. Une belle idée de printemps !

Un atelier pour découvrir des astuces d’économie d’eau dans les jardins sera animé toute la journée par le CPIE Loire Anjou

A 11h30 atelier vannerie sauvage pour créer un poisson naturel coloré

L’association L’Arbre Bleu proposera également toute la journée un atelier de rempotage dans des objets détournés. Vieilles vaisselles, boîtes en métal … de multiples idées de pots pour apporter un peu de poésie et à vos jardins. Pour cet atelier, venir avec sa plante à rempoter.

Entrée libre et gratuite, sans réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 15:00:00

DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard

Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire developpementdurable@rivesdeloire.fr

L’événement TROCS DE PLANTES ET DE GRAINES Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire