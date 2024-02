TROC’GRAINES DE PRINTEMPS La Ferté-Bernard, samedi 6 avril 2024.

Échange de graines ou de plants, de conseils et trucs de jardiniers. Apportez ou non vos graines. En lien avec la grainothèque de La Ferté Bernard. De 10h à 13h et de 14h à 16h 30 à la Médiathèque Jean d’Ormesson de La Ferté Bernard. Gratuit pour tous. Organisé par la SEPENES. .

Médiathèque Jean d’Ormesson

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire sepenesbis@orange.fr

