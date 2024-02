Troc Plantes Fontaines, samedi 20 avril 2024.

Troc Plantes Fontaines Saône-et-Loire

La Commune de Fontaines, en présence du Comité Environnement et du Comité de Fleurissement, organise le samedi 20 avril 2024 de 9 à 13 heures, la seconde édition de son TROC PLANTES au cœur du Parc Sainte-Suzanne. Ambiance conviviale et petite restauration sur place, avec interventions du Maître-Composteur du Grand Chalon. Si vous êtes intéressé(e) en tant que particulier-exposant, il est possible de vous réserver gracieusement un espace dédié (barnum, tables, chaises). Pour ce faire, inscrivez-vous en mairie avant le 3 avril au 03.85.45.87.50 ou sur accueil.mairie@fontainesenbourgogne.com. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 13:00:00

Parc Baron de Sainte-Suzanne

Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté accueil.mairie@fontainesenbourgogne.com

L’événement Troc Plantes Fontaines a été mis à jour le 2024-02-27 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I