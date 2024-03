TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept, samedi 13 avril 2024.

TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept Loire-Atlantique

Pour cette 3e édition automnale, les participants pourront échanger toutes sortes de plantes.

C’est une belle occasion de rencontres et de partage entre les jardiniers amateurs et expérimentés.

Dans la mesure du possible, les plantes et graines sont à étiqueter pour faciliter le troc.

La richesse du troc dépend de la participation de chacun !

Un bon moment de convivialité.

Animations apiculture, bricolage, expos… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13 12:30:00

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise

Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@corsept.fr

