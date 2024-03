TROC GRAINES Remiremont, samedi 13 avril 2024.

TROC GRAINES Remiremont Vosges

Samedi

Afin de vous aider à préparer au mieux le jardin de la saison à venir, la médiathèque organise un troc graines ouvert à tous.

Quand on est jardinier une des nombreuses passions qui nous anime c’est le partage.Avec Troc graines, la médiathèque permet aux jardiniers amateurs ou confirmer de se rencontrer le temps d’un après-midi pour apporter, échanger des graines et partager leur expérience avec d’autres personnes.

Si vous possédez des graines et que vous n’êtes pas disponible le samedi 13 avril, vous pouvez les apporter à la médiathèque tout au long de l’année. Des sachets sont disponibles pour les accueillir à côté du meuble de graines. Un cahier est à remplir également, indiquant le nom de l’espèce, le lieu de collecte, la date de récolte…Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Place Jules Méline

Remiremont 88200 Vosges Grand Est

L’événement TROC GRAINES Remiremont a été mis à jour le 2024-03-20 par OT REMIREMONT