Troc de fringues et brunch partagé Tiers lieu d’Azun Aucun, samedi 20 avril 2024.

À la suite de la Fresque du Textile et pour poursuivre nos échanges dans le cadre de la Fashion Revolution Week, le Tiers Lieu d’Azun vous invite à un troc de fringues et un brunch partagé.

« Faites de l’espace dans vos placards avant l’été et venez troquer avec d’autres habitant.e.s des vallées. Une belle occasion de trouver dans les dressings des autres des petites pépites, le tout dans un principe d’échange et d’entière gratuité. Un temps convivial pour lutter contre le gaspillage et la fast fashion.

Brunch partagé amenez un petit plat sucré ou salé à partager. Boissons locales sur place.

Pas de réservation. Tables à disposition. Chacun.e repart avec les vêtements amenés à la fin de l’échange. Vêtements homme, femme, enfants et textile variés.

Cet évènement sera précédé par une fresque du Textile (atelier collaboratif) » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 12:00:00

fin : 2024-04-20 14:00:00

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

