Troc aux plantes à Limeuil Place des Fossés Limeuil, dimanche 14 avril 2024.

L’ Association Passion Petit Patrimoine et les Jardins Panoramiques organisent un troc aux plantes (plants et graines, végétaux en tous genres) devant l’entrée des Jardins. L’accueil se fait dès 9h30, à 13h possibilité de déjeuner ensemble (auberge espagnole). Animation conviviale, sans argent.

L' Association Passion Petit Patrimoine et les Jardins Panoramiques organisent un troc aux plantes (plants et graines, végétaux en tous genres) devant l'entrée des Jardins. L'accueil se fait dès 9h30, à 13h possibilité de déjeuner ensemble (auberge espagnole). Animation conviviale, sans argent, propice aux échanges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Place des Fossés Jardins Panoramiques de Limeuil

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

