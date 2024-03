TRIVY JOIE Trivy, samedi 25 mai 2024.

Le 1er Marché & concert à TRIVY le 25 mai 2024 !

Nous aurons le plaisir d’accueillir des stands de producteurs et créateurs locaux, avec des animations de création et jeux pour les enfants et les adultes de 16h à 20h30 !

Nous aurons aussi le plaisir de déguster les plats cuisinés par amour, des restaurateurs locaux tout en dégustant des bières locales et en profitant d’une ambiance musicale dansante (rockabilly) qui sera en live jusqu’à 01h ! Entrée GRATUITES !!! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:00:00

fin : 2024-05-26 01:00:00

Mairie de trivy

Trivy 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté emilie.terraz74@gmail.com

