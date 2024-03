TRISTAN MACÉ QUARTET LE TRITON Les Lilas, vendredi 14 juin 2024.

TRISTAN MACÉ QUARTET – FEU SOMBRE TOUJOURS
Vendredi 14 juin, 20h00
LE TRITON
TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Début : 2024-06-14T20:00:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T20:00:00+02:00 – 2024-06-14T21:30:00+02:00

Mise en mots la musique ! Ah, la fausse laide un peu boîteuse, la voilà qui se redresse, cadrée par ces messieurs du langage qu’on dit poètes : Césaire, Artaud, Damas, Kaufmann, Wehrlé… allons-y, disons-les, chantons-les et qu’autour des papiers d’Angélique et de la voix de Jeanne s’installe une chambre d’échos : bandonéon, contrebasse, violon, de quoi souffler et frotter sans trop frapper, que l’impro se fasse et les compos se défassent… alors le feu toujours sombre et rieur s’allumera entre ces deux silex, image et son, sens et folie, tragique et joie. Mais pourquoi, pourquoi faut-il que tout se chante ?

LE TRITON
11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS
93260 LES LILAS
Les Lilas
93260
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

Antoine de Tapol