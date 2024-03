Trio Parrhèsia piano, violon, violoncelle Les Garennes sur Loire, samedi 13 avril 2024.

Trio Parrhèsia piano, violon, violoncelle Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire

Le Trio Parrhèsia (piano, violon, violoncelle) va nous faire découvrir des oeuvres du début du XIX° et du début du XX° siècles Ludwig van Beethoven :Geister Trio op.70 n°1 Franz Schubert :Trio Notturno D.897 Gabriel Fauré :Trio op.120 Bohuslav https://www.cordesdeloire.com 06 22 16 13 72

Le Trio Parrhèsia revient en Anjou en avril pour nous faire découvrir son nouveau programme :

« Geister Trio » op.70 n°1 Ludwig van Beethoven

Trio « Notturno » D.897 Franz Schubert

Trio op .120 Gabriel Fauré

5 pièces brèves Bohuslav Martinu

Alcide Ménétrier,violon

Irène Jolys, violoncelle

Melvil Chapoutot, piano

Oeuvres du début du XIX° siècle avec Beethoven et Schubert, et du début du XX° avec Martinu (tchèque) et Gabriel Fauré dont nous célébrons cette année le centenaire de la mort.

Le trio de Fauré a d’ailleurs été célébré comme le plus beau du début du XX° siècle avec celui de Ravel.

Le public rencontrera les artistes à l’issue du concert pendant un pot participatif. Merci d’apporter boissons et amuse-bouche.

Réservations https://www.cordesdeloire.com

cordesdeloire@gmail.com

06 22 16 13 72 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

château de La Fresnaye

Les Garennes sur Loire 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire cordesdeloire@gmail.com

L’événement Trio Parrhèsia piano, violon, violoncelle Les Garennes sur Loire a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire