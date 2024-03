TRIBUTE TO THE ROLLING STONES BRUNIQUEL Bruniquel, samedi 6 juillet 2024.

Ladies and gentlemen, The Greatest Rock’n Roll Band In The World… The Rolling Stones !». Les Rolling Stones ont été le portail d’ouverture pour toute une jeunesse «white» sur la musique «black» américaine .Le blues du Mississippi et de Chicago, la soul et le rythm’n blues de Detroit . Ensuite, totalement en phase avec la jeunesse et l’actualité du moment, ils sont devenus les porte-drapeaux de toute une génération qui voulait secouer le monde poussiéreux de l’après-guerre. Tous les mythes du rock’n roll leur colleront à la peau : sexe, drogue, jolies filles, provocation, prison etc…Bientôt 50 ans de carrière, et toujours ce même magnétisme sur leur public. Les occasions de les voir sur scène vont se raréfier du fait de leur âge et du poids financier que représentent leurs tournées mondiales. Et le public continue de les adorer.LeTRIBUTE ROLLING STONES qui décoiffe… Plus de cent titres au répertoire. Une performance scénique hors normes. Les FORTUNE TELLERS sont un Rock’n Roll Band à voir sur scène. Régalez vous !… I Know, It’s Only Rock’n Roll… But I Like It !

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 21:00

BRUNIQUEL PROMENADE DU RAVELIN 82800 Bruniquel 82