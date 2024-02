TRIBUTE PINK FLOYD BY PULSE SESSION Langres, samedi 25 mai 2024.

Tout public

PULSE-SESSION vous présente WELCOME TO THE LIVE Un son fidèle, un lights show exceptionnel, des effets et projections vidéo exclusives. 11 musiciens passionnés vous entraîneront

dans l’univers mythique du groupe anglais par leur interprétation très aboutie des grands standards de PINK FLOYD extraits de l’album THE DARK SIDE OF THE MOON dont on a fêté le 50 ième anniversaire en 2023 mais aussi de THE WALL , WISH YOU WERE HERE et bien d’autres. Chaque musicien de PULSE SESSION est à la recherche permanente du son unique et de l’alchimie qu’on sur créer Roger WATERS, David GILMOUR, Richard WRIGHT et Nick MASON. L’ambiance du concert est représentée avec un déploiement considérable en son et en lumière assuré par une équipe technique accompagnant le groupe à chaque concert, ce qui reflète une réelle cohésion entre la musique et la scénographie. A coup sûr, l’émotion sera au rendez-vous. Une soirée à ne pas manquer pour les fans de PINK FLOYD. EUR.

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Rue Jean Favre

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

