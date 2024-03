Triathlon des pins lac de montendre Montendre, dimanche 28 avril 2024.

Triathlon des pins lac de montendre Montendre Charente-Maritime

Triathlon format S individuel, relais et CLM par équipe (750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28

lac de montendre allée du lac

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

