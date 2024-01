Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc, samedi 14 septembre 2024.

Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc Indre

Dimanche

Triathlon Sprint et Longue distance au pays des mille étangs. 3ème édition. Nouveauté 2024 triathlon M le dimanche.

Triathlon au Blanc et en Brenne, 3ème édition.

Le samedi après-midi le format S 750m nage / 20 km vélo / 5 km course.

Le dimanche le format L , support du Championnat Régional 1 900 m nage/ 90 km vélo / 20 km course.

et nouveauté 2024 le format M 1 500 m nage / 40 km vélo / 10 km course.

En solo ou en relais.72.2 EUR.

Place de la libération

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire brenn.triman@gmail.com

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15



L'événement Triathlon « Brenn'Triman » Le Blanc