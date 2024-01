LA VIE DE QUARTIER TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, dimanche 12 mai 2024.

Augustin a 10 ans, il vit avec ses parents et sa sœur. Il parle de sa vie de famille, de ses sentiments, de ses questionnements et de son quartier à travers ses yeux d’enfant. Son quartier, c’est une architecture Haussmannienne de l’ouest de Paris avec tous les codes d’une cité de banlieue, on y retrouve le city stade, la mixité ethnique et religieuse, les commerces de proximité… Un quartier où il n’y a pas de racisme, pas d’homophobie, où tout le monde se respecte et tolère les coutumes de chacun.La vie de quartier c’est la fête des voisins toute l’année, une tranche de vie rock, pop et chanson, une machine à tubes de joie, de bonheur et de bonne humeur.

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-12 à 15:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen 76