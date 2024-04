Tressages vagabonds « A la rencontre des cigognes » Route de Gannay-sur-Loire Decize, dimanche 9 juin 2024.

Chemin faisant sur le canal latéral à la Loire en direction de Gannay-sur-Loire, vous glanerez tout en observant les cigognes et leurs petits dans les nombreux nids du Pré des Feuillats.

Puis, munis de vos 10 doigts et d’un peu d’imagination, avec Claudin, vannière à Decize, vous tresserez le plus beau des cigogneaux !

Lieu de rendez-vous Pont des Feuillats sur la D116

Réservation obligatoire

Tarifs 3€/pers. 10€/famille Gratuit pour les moins de 12 ans.

Possibilité de se rendre à vélo sur le lieu de l’animation Rendez-vous à 13h30 au port de Decize (Bassin de la jonction)

Activité de plein-air proposée dans le cadre de l’Agenda nature du Conseil Départemental en partenariat avec Rêveries vannières. EUR.

Début : 2024-06-09 14:00:00

fin : 2024-06-09 16:00:00

Route de Gannay-sur-Loire RDV Pont des Feuillats Canal latéral à la Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reveries.vanniere@lavache.com

