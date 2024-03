Trésors de l’illustration botanique : XVe – XIXe siècles Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, dimanche 5 mai 2024.

Trésors de l’illustration botanique : XVe – XIXe siècles Grâce à la présentation de somptueux ouvrages botaniques de la Bibliothèque, 400 ans d’illustration botanique pourront être contemplées. Dimanche 5 mai, 14h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dès les prémices de l’imprimerie, des gravures illustrent les ouvrages. Avant la fin du XVe siècle, des bois gravés de plantes enrichissent les textes des savants. Le XVIe siècle apportera des estampes fidèles à la réalité. La qualité des planches atteindra des sommets au commencement du XIXe siècle. Bien évidemment les « belles éditions » plus artistiques n’ont jamais disparus depuis les florilèges du XVIe siècle.

Une présentation « livres sur tables » permet d’admirer ces chefs-d’œuvre de l’illustration botanique sur plus de 400 ans dont une sélection de planches sont reproduites dans l’exposition sur panneaux « La gravure botanique sort au Jardin«

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00

