Trésors cachés du château Caen, vendredi 29 mars 2024.

Trésors cachés du château Caen Calvados

Donjon, tours et autres trésors cachés… Venez découvrir des lieux du château en chantier habituellement fermés au public. En compagnie d’architectes et d’historiens, découvrez les transformations du site à tout juste un an de la réouverture de ce lieu mythique !

Nombre de places limitées, réservation à le.chateau.en.chantier@caen.fr.

Avec Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 17:30:00

fin : 2024-03-29 19:00:00

Eglise Saint-Georges Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie le.chateau.en.chantier@caen.fr

