Trente-Trente – Nantes fête l’estampe Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Nantes, mardi 30 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-30 10:00 – 12:00

Gratuit : non 8 € / 5 € scolaires et étudiants

Exposition collective d’estampes.Dans le cadre de « Nantes fête l’estampe », événement qui s’inscrit dans le cadre national à l’initiative de Manifestampe et est organisé par le MAI, Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes. Ce musée, outre sa mission de conservation des machines et des techniques, accueille en permanence des artistes qui viennent travailler la taille douce, la lithographie, la linogravure, la typographie. Exposition du 30 avril au 28 mai 2024, dans la galerie Le Corridor du Musée-Atelier de l’Imprimerie :du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 10h à 12h et de 14h à 17h30+ Un événement festif devant le Musée-Atelier de l’Imprimerie samedi 25 mai 2024 à 15h : impression de linogravures et lcréation d’une fresque par des élèves d’une école primaire, avant la création d’un livre dont ils assureront la reliure.

Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Centre Ville Nantes 44000

02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com