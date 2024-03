Traversée du havre de Barneville-Carteret Barneville-Carteret, mercredi 17 juillet 2024.

Traversée du havre de Barneville-Carteret Barneville-Carteret Manche

Venez découvrir en short et pieds nus cet espace naturel littoral exceptionnel où vous pourrez goûter aux plantes du sel (salicorne, obione…) et observer quelques oiseaux. Gratuit. Prévoir petit sac à dos. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. En partenariat avec la commune de Barneville-Carteret.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 15:00:00

fin : 2024-07-17 17:30:00

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

