Traversée de la baie du Laber Roscoff, vendredi 19 juillet 2024.

La ville de Roscoff propose cet été 2 traversées de la baie de Laber à la nage (1 000 mètres, nage libre sans moyen de propulsion).

– le 19 juillet.

– le 1er août.

Cette épreuve est réservée aux nageurs confirmés âgés de 15 ans et plus.

L’épreuve est limitée à 40 participants par mesure de sécurité.

Le port d’une combinaison néoprène isothermique et d’un bonnet par l’ensemble des participants sont obligatoires.

Déroulé :

A partir de 14h accueil des concurrents

15h briefing suivi de l’embarquement et du départ

17h remise des prix.

Inscription en mairie de Roscoff jusqu’au 19 juillet 12h. .

Plage de Roc’h Kroum

Roscoff 29680 Finistère Bretagne secretariat.mairie@roscoff.fr

